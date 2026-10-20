كشفت تحقيقات الشرطة الهندية تفاصيل جريمة قتل دُبرت لتبدو وكأنها حادث دهس وفرار، بعدما اتُهمت امرأة بالتخطيط للتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، تمهيداً للزواج منه.

وبحسب صحيفة «إنديان إكسبريس»، ألقت الشرطة في ولاية كارناتاكا القبض على أشويني، البالغة من العمر 30 عامًا، وعشيقها أناند كالور، البالغ 25 عامًا، وشخص ثالث، كما أوقفت قاصرًا للاشتباه في تورطهم بالجريمة.

تعود تفاصيل القضية إلى الرابع من أكتوبر، حين لقي راجاشيخار بيرادار، البالغ 42 عامًا، مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء خروجه لممارسة رياضة المشي صباحًا في مدينة فيجايابورا.

وعقب الحادث، تقدمت زوجته ببلاغ إلى الشرطة، أفادت فيه بأن سيارة مجهولة دهست زوجها وفرّ سائقها من المكان. غير أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أثارت شكوك المحققين، بعدما رصدوا السيارة وهي تسير بسرعة غير مبررة، إلى جانب وجود شخص بدا أنه يراقب تحركات الضحية قبل وقوع الحادث.

ومع تعمق التحقيقات، بدأت تتكشف خيوط علاقة جمعت الزوجة بعشيقها، الذي تعرفت إليه قبل نحو سبعة أشهر، بعدما استعانت به لطلاء منزلها الجديد. وبحسب ما توصلت إليه الشرطة، تطورت العلاقة بينهما، قبل أن يُشتبه في اتفاقهما على التخلص من الزوج لتمهيد الطريق أمام ارتباطهما.

ووفقًا لرواية الشرطة، يُشتبه في أن أشويني أبلغت عشيقها صباح الجريمة بخروج زوجها لممارسة المشي، ليتولى الأخير تتبع تحركاته باستخدام دراجة نارية، ثم نقل موقعه إلى شريكيه، اللذين صدمه أحدهما بسيارة سوداء لا تحمل لوحات تسجيل.

وبعد تنفيذ الجريمة، غادر المشتبه بهم المكان، معتقدين أن وفاة الرجل ستُسجّل باعتبارها حادث دهس وفرار، بعيدًا عن أي شبهة جنائية.

لكن الخطة لم تصمد أمام التحقيقات؛ إذ ساهمت تسجيلات المراقبة، إلى جانب التناقض بين أقوال العشيق ورواية الزوجة، في توجيه الشبهات نحو المشتبه بهم، وصولًا إلى توقيفهم للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وكان راجاشيخار بيرادار متزوجًا من أشويني منذ عشر سنوات، ولديهما طفلان توأمان يبلغان من العمر ست سنوات، وفقًا لما أوردته الصحيفة.