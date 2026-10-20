خطف لاعب المنتخب السعودي البارالمبي إدريس سفياني، الأضواء في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «ناغويا 2026»، بعدما تحولت قصته من إلغاء الميدالية الفضية إلى اعتلاء منصة الذهب، في مشهد مثير توج بتحقيق رقم قياسي في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية.

وجاء قرار إلغاء فضية سفياني في سباق 400 متر لفئة T20، إثر مراجعة تقنية الفيديو ومخالفة مرتبطة بملامسة الخط الجانبي أثناء السباق، قبل أن يعود بقوة وينتزع المركز الأول بزمن بلغ 48.25 ثانية، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، ليمنح المشاركة السعودية واحدة من أبرز لحظاتها في اليوم الثالث من الدورة.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، بواقع ذهبيتين و6 فضيات وبرونزية، وفق الإحصائية المنشورة على الموقع الرسمي للدورة، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام.

وفرضت ألعاب القوى حضورها الأبرز في الحصيلة السعودية، بإجمالي 6 ميداليات، توزعت على ذهبيتين و4 فضيات، فيما أضافت كرة الطاولة فضيتين، والدراجات البارالمبية ميدالية برونزية.

وتصدر جمعان الزهراني وإدريس سفياني قائمة المتوجين بالذهب؛ إذ أحرز الزهراني ذهبية سباق 100 متر للكراسي المتحركة (T53)، فيما توج سفياني بذهبية سباق 400 متر (T20)، مسجلاً 48.25 ثانية، ومحطماً الرقم القياسي في تاريخ الدورات الآسيوية البارالمبية، وفق النتائج المعلنة.

وفي ألعاب القوى، جاءت الفضيات السعودية عن طريق البراء القرني في سباق 100 متر (T54)، وحسن دوشي في الوثب الطويل (T20)، وهاني النخلي في دفع الجلة (F33)، وحيدر سلامي في دفع الجلة، ضمن الفئة (F56/F57) بحسب التصنيف الوارد في جدول الميداليات الرسمي.

وفي كرة الطاولة، نال راكان السالمي فضية منافسات فردي الرجال للفئة الأولى، وأضافت مريم المريسل فضية منافسات فردي السيدات للفئة ذاتها، فيما أحرز راشد الأحمري برونزية سباق المطاردة الفردية لمسافة 3000 متر في الدراجات البارالمبية، ضمن فئة (C3).

وتعكس الحصيلة تنوع الإنجازات السعودية بين ألعاب القوى وكرة الطاولة والدراجات، مع استحواذ ألعاب القوى على ثلثي الميداليات المحققة، وتوزع بقية الميداليات بين لعبتين، في مشاركة تؤكد اتساع نطاق المنافسة السعودية في الدورة القارية.

وتبرز ذهبية سفياني، المصحوبة برقم قياسي آسيوي بارالمبي، وذهبية الزهراني في سباق السرعة، بوصفهما أبرز محطتي الحصيلة السعودية، فيما أسهمت الميداليات الفضية في تعزيز رصيد المنتخب ورفع مجموع إنجازاته إلى تسع ميداليات.

وتشارك السعودية في الدورة ببعثة تضم 41 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في ثماني رياضات، وسط تطلعات لمواصلة حصد الميداليات وتعزيز حضور الرياضة البارالمبية السعودية على الساحة القارية، في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «ناغويا 2026»