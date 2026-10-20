كشف الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، تفاصيل جديدة بشأن خلافه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهماً إياه بعدم الالتزام بالمتطلبات البدنية والتدريبية، ومؤكداً أن قراراته استندت إلى مصلحة الفريق.



وقال تن هاغ، في مقابلة مع موقع «ذا أتلتيك»، إن رونالدو خذل الفريق وخذله شخصياً، موضحاً أنه وضع خططه عند توليه تدريب النادي عام 2022 معتمداً على وجود اللاعب، الذي يُعد من أبرز نجوم تاريخ كرة القدم.



وزعم المدرب الهولندي أن رونالدو كان ينسحب من بعض الحصص التدريبية، ولم يلتزم بالمستويات البدنية المطلوبة. واستشهد بالتدريبات التي فرضها عقب خسارة يونايتد أمام برينتفورد برباعية نظيفة في أغسطس 2022، مشيراً إلى أن اللاعب أكمل لفتين فقط من أصل ثلاث لفات مقررة.



وأضاف أنه تحدث معه مراراً بشأن ضرورة التحرك داخل الملعب والوصول إلى منطقة الجزاء، معتبراً أن ضعف الجاهزية البدنية حدّ من قدرته على الركض، سواء أثناء استحواذ الفريق على الكرة أو فقدانها. كما اتهمه بتشجيع بعض زملائه على توفير الجهد خلال التدريبات.



وتدهورت العلاقة بين الطرفين في أكتوبر 2022، بعدما رفض رونالدو المشاركة بديلاً أمام توتنهام وغادر الملعب قبل نهاية المباراة. وفي نوفمبر، انتقد اللاعب المدرب والنادي علناً، لتنتهي تجربته الثانية مع مانشستر يونايتد بفسخ عقده بالتراضي، قبل انتقاله إلى النصر السعودي.



وفي سياق آخر، كشف تن هاغ أن إدارة النادي لم تفِ بوعودها المتعلقة بالدعم والتواصل، معبراً عن خيبة أمله من بيع سكوت مكتوميناي إلى نابولي رغم مطالبته بالإبقاء عليه.



وأُقيل تن هاغ في أكتوبر 2024، بعدما قاد يونايتد للفوز بكأس الرابطة عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.