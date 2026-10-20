دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز (الثلاثاء)، مبنى القبول المركزي الموحّد بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ومنصة القبول المركزي الموحّد، في إطار جهود الوزارة لتطوير إجراءات القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في قطاعاتها الأمنية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين.

واطّلع على مرافق المبنى، وما يضمه من صالات ولجان متخصصة لإجراء عمليات القبول والتسجيل للمتقدمين والمتقدمات، وتجهيزات تقنية حديثة تُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز دقتها وكفاءة تنفيذها.

واستمع وزير الداخلية لشرح عن منصة القبول المركزي الموحد، التي تهدف إلى توحيد إجراءات القبول والتسجيل ضمن منظومة رقمية متكاملة، ترتبط بالجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يُسهم في أتمتة العمليات، وتعزيز دقة البيانات وموثوقيتها، وتسريع إنجاز الإجراءات، وتيسير رحلة المتقدمين والمتقدمات، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي تدشين المبنى والمنصة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة استقطاب الكوادر الوطنية للقطاعات الأمنية، وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات القبول والتسجيل، ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

حضر التدشين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.