تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وإعراب الجانبين عن إدانة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المناطق المدنية بالمملكة، وتضامن البلدين الشقيقين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.