تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وإعراب الجانبين عن إدانة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المناطق المدنية بالمملكة، وتضامن البلدين الشقيقين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from Sheikh Jrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, the Foreign Minister of the sisterly State of Kuwait.
During the call, they reviewed the close fraternal relations and discussed the developments in the region, expressing both sides' condemnation of the continued attacks by the Houthi terrorist militia on civilian areas in the Kingdom, and the solidarity of the two brotherly countries in facing anything that could affect their security and stability.