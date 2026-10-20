استحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صفحة للأخطار المهنية ضمن منصة البيانات المفتوحة، بالتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء، الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، بهدف إتاحة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالأخطار المهنية، وتعزيز الاستفادة منها في إعداد الدراسات والأبحاث والتحليلات المتخصصة.

وتتيح الصفحة الجديدة للباحثين والمهتمين الوصول إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأخطار المهنية، أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يشمل المنافع المرتبطة بإصابات العمل والأخطار المهنية، وفق أحكام النظام.

وتوفر المنصة لوحة معلومات تفاعلية تُمكّن المستفيدين من استعراض البيانات وتصفيتها وتحليلها وتنزيلها ومشاركتها، إلى جانب عرض المؤشرات بصيغ مرئية، ومكتبة تضم أكثر من 60 مجموعة بيانات متاحة للتحميل وإعادة الاستخدام، تُحدّث دورياً وفق طبيعة كل مجموعة.

وتضم المنصة مساعداً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمستفيدين طرح الاستفسارات والحصول على إجابات مستندة إلى البيانات المتاحة، واستخلاص الرؤى والتحليلات وإنشاء الرسوم البيانية بصورة تفاعلية، بما يسهم في تسهيل فهم البيانات والاستفادة منها.

وتستهدف المنصة الجهات الحكومية وصنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وأفراد المجتمع، من خلال توفير بيانات تدعم إعداد الدراسات والتقارير والتحليلات واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.

ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستفيدين والمهتمين إلى زيارة منصة البيانات المفتوحة عبر موقعها الإلكتروني، والاطلاع على البيانات والمؤشرات المتاحة والاستفادة منها.