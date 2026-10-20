أكد مدرب القادسية بريندان رودجرز أن الاستشفاء البدني والذهني سيكون أولوية فريقه قبل مواجهة الهلال الجمعة، مشيدًا بعقلية لاعبيه عقب الفوز على التعاون بهدف دون مقابل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.



وفي رده على سؤال «عكاظ» عن كيفية تجهيز الفريق لمواجهة الهلال، في ظل وجود يومين فقط بين المباراتين، قال رودجرز: «نحتاج إلى الاستشفاء واستعادة طاقة اللاعبين. سنعود متأخرين الليلة، وسنتواجد غدًا في النادي لبدء التحضير لمواجهة الهلال، مع التركيز على التعافي البدني والذهني بعد فوز اليوم، وستكون مباراة الجمعة مميزة لنا».



وعن الانتصار على التعاون، أوضح: «حققنا نتيجة ممتازة في مباراة صعبة جدًا. تابعنا المنافس في مبارياته الأخيرة، وكان يلعب بخمسة مدافعين وأربعة لاعبين في الوسط، ما صعّب علينا اختراق دفاعه، ولم تكن تمريراتنا الأخيرة بالدقة المطلوبة».



وأضاف: «قدّم حارسنا تصديات ممتازة، وأنا فخور بعقلية فريقي وإصراره على الفوز. وفي النهاية سجلنا هدفًا جميلًا من تمريرة مميزة لجهاد، وأعتقد أننا استحققنا الانتصار قياسًا بما قدمناه».



وأشاد رودجرز بحارس التعاون وتنظيم دفاعه، مبينًا أن الاستعجال أثّر على قرارات لاعبيه في بعض فترات اللقاء، وقال: «أغلق مدافعو التعاون المساحات جيدًا، وتألق حارسهم في التصدي لفرصنا. استعجلنا أحيانًا الوصول إلى منطقة الجزاء، ووقعنا في أخطاء بالتمرير، لكننا نجحنا في الوصول بالتوقيت المناسب. أعرف منذ الموسم الماضي صعوبة مواجهة التعاون على ملعبه».



وحول تأثير غياب الجماهير، قال: «لا أعتقد أن منع الحضور أثّر علينا، لكنني حزنت وانصدمت عندما عرفت سبب العقوبة. الجماهير السعودية مميزة، ولا يوجد مبرر مقبول للتصرف الذي تسبب في ذلك».



وتطرق مدرب القادسية إلى تأثير التغييرات، مؤكدًا أن دخول ريتيغي ومصعب غيّر المباراة، بعدما قدّما مستوى مميزًا، وأضاف: «لم أُجرِ تغييرات كبيرة على المجموعة منذ وصولي الموسم الماضي، لكننا نحتاج إلى إشراك البدلاء وإراحة بعض اللاعبين بدنيًا، ليكونوا قادرين على تقديم أفضل ما لديهم عند المشاركة».