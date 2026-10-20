أبدى مدرب التعاون فوك رازوفيتش أسفه لخسارة فريقه أمام القادسية بهدف دون مقابل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، مؤكداً أن الإصابات أربكت حساباته، رغم نجاح اللاعبين في تنفيذ التنظيم الدفاعي المطلوب.



وفي رده على سؤال «عكاظ» عن غياب التعاون عن الانتصارات في الدوري طوال 13 مباراة، مقابل نتائجه ومستوياته في المشاركة الآسيوية، قال فوك: «كان من الممكن أن نتحدث بطريقة مختلفة لو استثمرنا فرص الليلة، واستمر أشرف في اللعب، ولم نستقبل ذلك الهدف، لكنني أتفق معك، فقدنا نقاطاً، وسنعمل للعودة إلى الانتصارات».



وعن مجريات اللقاء، أوضح: «وضعنا أسلوباً خاصاً لمواجهة القادسية، وكنا نعرف ما نحتاج إليه على مستوى التنظيم الدفاعي، ونجحنا في تطبيقه. وفي الشوط الثاني كنا أفضل من المنافس، لكننا للأسف لم نستطع التسجيل».



وأضاف: «واجهنا متاعب منذ بداية المباراة، واضطررنا إلى تغيير لاعبين بسبب الإصابة، ثم تفاقمت المشكلات بإصابة أشرف في الدقيقة 93، واستغل المنافس ذلك للتسجيل».



وهنأ فوك القادسية بالفوز، قائلاً: «القادسية فريق قوي وكان الأفضل، وأستغل هذه الفرصة لحث لاعبينا على مواصلة العمل بالروح التي أظهروها اليوم».



وحول أسباب الإصابات، أشار إلى احتمال ارتباطها بتراكم الإجهاد البدني، مؤكداً أن طبيعتها ستتضح بعد مراجعة الجهاز الطبي وإجراء الفحوصات غداً.



وعن المشادة بين أشرف وحمدالله، قال: «لا أعرف سببها، لكنني أعتبر مثل هذه النقاشات إيجابيةً عندما تكون بهدف مساعدة الفريق على الظهور بصورة أفضل. أتفهم الانفعال في هذا الإطار، وأفضّله على برود الأعصاب وغياب الشعور بالمسؤولية».