

حصدت شركة «برق» جائزة Money20/20 Global Growth Grid، في إنجاز جديد يعكس النمو المتسارع الذي حققته الشركة منذ انطلاقها، ويؤكد الحضور المتنامي لشركات التقنية المالية السعودية على المستوى العالمي، وذلك تتويجًا لمسيرتها الاستثنائية التي عززت مكانتها ضمن أسرع شركات التقنية المالية نموًا عالميًا.

ومنذ إطلاق خدماتها في أغسطس 2024، سجلت «برق» معدلات نمو قياسية، بعدما استقطبت مليون مستخدم خلال ثلاثة أسابيع، و7 ملايين مستخدم بنهاية عامها الأول، قبل أن تتجاوز قاعدة مستخدميها 15 مليون مستخدم خلال عامين فقط، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة عبر منصتها 440 مليار ريال سعودي، بما يعادل نحو 120 مليار دولار أمريكي.

وامتدت إنجازات «برق» إلى الجانب الاستثماري، بعدما نجحت في جمع 329.5 مليون دولار أمريكي ضمن جولتها الاستثمارية من الفئة (Series A)، بتقييم بلغ 1.85 مليار دولار، لتسجل واحدة من أكبر الجولات الاستثمارية في قطاع التقنية المالية، وتنضم إلى مصاف شركات «اليونيكورن» خلال أقل من عامين على إطلاق خدماتها.

وتواصل «برق» تعزيز منظومتها المالية الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها للأفراد وقطاع الأعمال، حيث أطلقت مؤخرًا خدماتها المصرفية للأعمال، وحصلت على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لإضافة نشاط التمويل، في خطوة تدعم توجهها نحو تقديم حلول مالية رقمية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، تستهدف «برق» التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية، بدءًا من باكستان، مع توقعات بتجاوز إيراداتها نصف مليار دولار أمريكي خلال عام 2027، واستهداف الجاهزية للطرح العام الأولي بحلول نهاية عام 2028، بما يعكس طموح الشركة لتعزيز حضورها إقليميًا وعالميًا، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي والاقتصاد الرقمي.