أكد مدرب فريق الاتحاد ينس فيسنغ، استحقاق فريقه الفوز على الاتفاق، بنتيجة (4 - 1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف بطرق مختلفة يُعد من أبرز الجوانب الإيجابية في المباراة، رغم صعوبة مواجهة الاتفاق على ملعبه.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء اليوم، أن فريقه نجح في استثمار الفرص، مبيناً أن التبديلات جاءت وفق الإستراتيجية الموضوعة للمباراة، وأن الفريق حافظ على أسلوب لعبه مع مراعاة الخصائص الفنية لكل لاعب.



من جانبه، وصف مدرب الاتفاق آرثر باباس، النتيجة بالمحبطة، مؤكداً أن الاتحاد كان أكثر فاعلية في إنهاء الهجمات، ومشيراً إلى أن الغيابات، خصوصاً في خط الهجوم، ربما أثرت في الأداء الهجومي لفريقه.



وأضاف أن بداية المباراة لم تكن بالمستوى المأمول، وأن التبديلات لم تحقق الإضافة المطلوبة، لافتاً الانتباه إلى أهمية استثمار الفرص وتحمل اللاعبين مسؤولياتهم داخل الملعب، والعمل على معالجة الجوانب التنظيمية وتطوير الأداء في ظل تطبيق أسلوب لعب جديد هذا الموسم.