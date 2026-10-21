فاز باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين على ضيفه برشلونة 4 - 2 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.



ويعد دوري أبطال أوروبا من أبرز البطولات القارية للأندية، حيث تتنافس فيها أقوى الفرق الأوروبية على اللقب المرموق.



وبهذه النتيجة يعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط في المركز الخامس.



وفي الجولة الرابعة التي ستقام يومي 3 و4 نوفمبر، سيلعب برشلونة على أرضه أمام أستون فيلا الإنجليزي، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على فياريال الإسباني.