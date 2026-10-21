انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تراجع مخزونات البنزين والمقطرات النفطية، وفق تقديرات معهد البترول الأمريكي.



وكشف المعهد في تقريره الصادر أمس (الثلاثاء)، أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو مليوني برميل، فيما انخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الفترة ذاتها.



ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية اليوم (الأربعاء)، وسط توقعات المحللين بانخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 300 ألف برميل، وفق استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال».



وفي أسواق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.69% عند تسوية تعاملات أمس، لتغلق عند 108.79 دولار للبرميل، فيما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.80% إلى 101.79 دولار للبرميل.