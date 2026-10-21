حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً صعباً على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة (4-3) ، على ملعب «أنفيلد» بمدينة ليفربول البريطانية، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم فياريال مبكراً عن طريق الجورجي جورج ميكاوتادزه في الدقيقة الرابعة، وأضاف الإسباني سيرجي كاردونا الهدف الثاني عند الدقيقة (29)، قبل أن يقلص الأرجنتيني ماك أليستر الفارق لليفربول في الدقيقة (36)، ويدرك الأوروغوياني رونالد أراوخو التعادل عند الدقيقة (47)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (2-2).



وفي الشوط الثاني، سجل ماك أليستر هدفه الشخصي الثاني والثالث لليفربول عند الدقيقة (65)، وأضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة (68)، فيما قلص الكندي تاني أولوواسيي الفارق لفياريال عند الدقيقة (87).



وبهذه النتيجة، تقدم ليفربول إلى المركز الثاني برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد فياريال عند ثلاث نقاط في المركز الـ(19).