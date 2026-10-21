نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان، مساء أمس، لقاء بعنوان «حديث الإعلاميات»، استضاف خلاله المذيعة والإعلامية دعاء أبو طالب، والمصورة صفية محرق، بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات في المنطقة.

وسلط اللقاء، الذي أدارته رباب بنت عايش الدرسي، الضوء على المسيرة المهنية للضيفتين وتجربتيهما في مجالات الإعلام المختلفة، حيث استعرضتا بداياتهما المهنية، وأبرز التحديات التي واجهتهما خلال العمل، إلى جانب المحطات التي أسهمت في تحقيق نجاحاتهما.

من جانبه، أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان، الدكتور علي بن إبراهيم خواجي، حرص الفرع على دعم الإعلاميين والإعلاميات في المنطقة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المهنية، بما يعزز مواكبتهم للتطورات المتسارعة في المجال الإعلامي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي ختام اللقاء، كرم الدكتور علي خواجي الإعلاميتين بدرعين تذكاريين، تقديرا لمشاركتهما وإسهامهما في إثراء اللقاء.