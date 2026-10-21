أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن برنامج «ريف السعودية» يواصل جهوده لتمكين صغار المزارعين والأسر المنتجة، بعد استفادة أكثر من 92 ألف مستفيد من مشاريعه ومبادراته، فيما أسهم بنحو 9 مليارات ريال في الناتج المحلي، ووفّر 92 ألف فرصة دخل، ونفّذ 106 مشاريع تنموية في القطاعات المستهدفة.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باستمرار العمل بالبرنامج حتى نهاية 2032، مؤكداً مواصلة الجهود لتنمية المناطق الريفية وتطويرها، وتحسين دخل المستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور هلال المشيطي، أن أكثر من 90 ألف مستفيد، بينهم 65 ألف امرأة، استفادوا من فرص البرنامج، الذي تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لقطاعاته الثمانية 5.6 مليارات ريال في 2025.

وأشار إلى أن البرنامج أسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وتنمية المجتمعات الريفية واستدامة الموارد، لافتاً إلى حصول «ريف السعودية» على جائزة التقدير الفني العالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تقديراً لممارساته ومبادراته في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير نظم الأغذية الزراعية.

وبيّن، أن المرحلة القادمة ستركز على تعزيز سلاسل القيمة، والاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة، وتحويلها إلى فرص إنتاجية واقتصادية مستدامة، بما يرفع تنافسية المنتجات الزراعية الوطنية ويعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.