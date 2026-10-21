تواصل السلطات المغربية تحقيقاتها في قضية الطفلة التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد المباني السكنية في مدينة الدار البيضاء، فيما تحول والدها إلى محور للتحقيقات بعد توقيفه للاشتباه في احتمال وجود شبهة جنائية وراء الحادثة التي هزت الرأي العام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، حيث سقطت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات من علوٍّ مرتفعٍ داخل عمارة سكنية؛ ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

ووفق المعطيات الأولية، يدرس المحققون فرضيات عدة لكشف ملابسات الحادثت؛ من بينها احتمال ارتباطه بخلافات سابقة بين والدي الطفلة اللذين يعيشان منفصلين بشكل رسمي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن والدة الطفلة كانت قد اصطحبت ابنتها لزيارة والدها، في إطار لقاء عائلي اعتيادي، قبل أن تنتهي الزيارة بصورة مأساوية إثر سقوط الصغيرة من الطابق الخامس في ظروف لا تزال محل تحقيق.

ورغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذها داخل مستشفى الحسني، فإن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، بينما باشرت الأجهزة المختصة إجراءاتها لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.

وتستمر التحقيقات والاستماع إلى الأطراف المعنية والشهود، في محاولة للوصول إلى تصور كامل للواقعة التي أثارت حالة واسعة من الحزن والتعاطف داخل المغرب.