كشفت الشكوك التي ثارت أثناء إجراءات قيد طفلة حديثة الولادة عن واقعة مثيرة في محافظة المنوفية، انتهت بضبط خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم بمحاولة تسجيل المولودة باسم زوجين لم يُرزقا بأطفال طوال 16 عاماً من الزواج.

وبدأت تفاصيل الواقعة داخل إحدى الوحدات الصحية التابعة لمركز الشهداء، بعدما ارتاب موظفون في صحة البيانات المقدمة لتسجيل طفلة ونسبها إلى سيدة حضرت لاستكمال الإجراءات الرسمية، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات المختصة للتحقق من الأمر.

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوجين اللذين كان يُراد تسجيل الطفلة باسميهما لم يُرزقا بأبناء منذ سنوات طويلة، وأن الزوجة كانت تتابع حالتها لدى طبيبة متخصصة في النساء والتوليد، حيث جرى الترتيب للحصول على طفلة حديثة الولادة تمهيداً لقيدها باعتبارها ابنتهما.

ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات، فإن المولودة جاءت نتيجة علاقة بين فتاة وخطيبها، وبعد الولادة تواصلت الأم مع الطبيبة التي تولت التنسيق لتسليم الطفلة إلى الزوجين واستكمال إجراءات تسجيلها ببيانات تخالف الحقيقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأطراف الخمسة المرتبطين بالواقعة؛ وهم الزوجان والطبيبة ووالدة الطفلة وخطيبها، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.