حقق الاتحاد فوزاً عريضاً على الاتفاق 4-1، فيما قاد البرتغالي جواو فيليكس النصر لتجاوز نيوم 1-0، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.



في جدة، افتتح جورج إيلينيخينا التسجيل للاتحاد (17)، وعادل سلطان هارون للاتفاق (34)، قبل أن يتقدم الاتحاد مجدداً عبر حسام عوار (53)، ثم حسم يوسف النصيري المواجهة بهدفين (80 و85).



ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع من تسع مباريات، وتجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة ثامناً من 10 مباريات.



وفي مواجهة نيوم، حسم فيليكس اللقاء بهدف وحيد منح النصر ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث من تسع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن القادسية المتصدر، فيما تجمد رصيد نيوم عند 16 نقطة سادساً من 10 مباريات.



ويتصدر القادسية الترتيب بـ25 نقطة، يليه الهلال بـ24، ثم النصر بـ22، والاتحاد رابعاً بـ20، مع امتلاك فرق المقدمة مباريات مؤجلة.