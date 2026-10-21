أبدى مدرب النصر أنجي بوستيكوجلو ، سعادته بالفوز على نيوم 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»،مؤكداً أن انضباط اللاعبين وروحهم حسمت مواجهة صعبة أمام منافس منظم دفاعياً.



وقال في المؤتمر الصحفي: «اضطررنا للعمل بجد للوصول لمرمى نيوم، وأشيد بتسجيل هدف الفوز والمحافظة على نظافة الشباك، وهو ما يعكس التزام المجموعة».



وعن إهدار الفرص، أوضح: «صنعنا فرصاً عديدة في المباراتين الأخيرتين ونحتاج لمزيد من الهدوء أمام المرمى، لكن استمرار صناعة الفرص والحد من فرص المنافس أساس جيد للانتصارات».



ودافع عن تغيير المراكز، مؤكداً أن اختياراته تستهدف الفوز، ومختلفاً مع رأي تراجع أنجلو بسبب توظيفه على الطرف، مستشهداً بمساهماته التهديفية وصناعته هدف المباراة.



وأضاف: «الغيابات ومن بينها كومان وسيماكان وغريب تفرض البحث عن حلول تناسب العناصر المتاحة، وأشيد باستجابة اللاعبين».



وشدد على أهمية الاستشفاء قبل المواجهة المقبلة بعد 3 أيام في ظل ضغط المباريات.