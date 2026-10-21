أرجع مساعد مدرب نيوم «تيري أولكساك» خسارة فريقه أمام النصر 0-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إلى عدم استثمار الفرص، مؤكداً أن لاعبيه نفذوا الخطة في فترات من المواجهة لكنهم لم يترجموها إلى أهداف.



وقال في المؤتمر الصحفي: «كنا ندرك صعوبة مواجهة النصر خصوصاً في الوسط والهجوم، بدأنا بصورة جيدة وأنهينا الشوط الأول بشكل إيجابي، والشوط الثاني كان أكثر توازناً».



وأضاف: «صنعنا فرصاً جيدة بالاستخلاص في مناطق متقدمة والتحول السريع، لكن غياب اللمسة الأخيرة حرمنا من التسجيل».



وعن التوتر على الدكة، أوضح: «سببه القلق على سلامة أحد لاعبينا بعد سقوطه على رأسه، الخوف عليه كان وراء انفعال الجهاز الفني».



وأشار إلى أن النهج اعتمد على كتلة دفاعية متقاربة للحد من خطورة النصر وتهيئة فرص الانطلاق، مبدياً رضاه عن فترات من الأداء الدفاعي.