انتزع القادسية صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما خطف فوزاً قاتلاً على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل، سجله الهولندي تيجاني رايندرز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، فيما قاد الإسباني أوسكار رودريغيز الدرعية إلى تجاوز الرياض بهدف مبكر، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وفي مواجهة التعاون، انتظر القادسية حتى اللحظات الأخيرة لحسم المباراة، بعدما أطلق رايندرز تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، منحت فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، بعد خوضه 10 مباريات، وبفارق نقطة واحدة أمام الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز السابع عشر، بعد خوضه 10 مباريات.

وجاء الانتصار قبل القمة المرتقبة بين الفريقين يوم (الجمعة) القادم، عندما يستضيف القادسية نظيره الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة، إذ يسعى صاحب الأرض إلى تعزيز موقعه، فيما يتطلع الهلال إلى استعادة القمة.

وأقيمت مواجهة التعاون والقادسية دون حضور جماهيري، تنفيذاً للعقوبة المفروضة على جماهير التعاون من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي المواجهة الأخرى، تفوق الدرعية على الرياض بهدف الإسباني أوسكار رودريغيز في الدقيقة الـ13، محافظاً على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بعد خوضه 10 مباريات، فيما بقي الرياض عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بعد خوضه 9 مباريات.

وبين هدف رايندرز المتأخر وحسم أوسكار المبكر، خرج القادسية والدرعية بانتصارين مختلفين في التوقيت ومتفقين في الحصيلة، بعدما اعتلى الأول صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، وتقدم الثاني إلى المركز الثامن بـ15 نقطة، في حين واصل الرياض وجوده في المركز الثاني عشر بـ9 نقاط، وبقي التعاون في المركز السابع عشر بـ4 نقاط.