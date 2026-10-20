أثار الرحيل المفاجئ للطفلة جويرية ياسر الدسوقي، تلميذة الصف الثالث الابتدائي بمحافظة الدقهلية، حالة واسعة من الحزن والتعاطف، بعدما سقطت مريضة بشكل مفاجئ خلال طابور الصباح بمدرستها، قبل أن تُنقل إلى المستشفى حيث فارقت الحياة، لتتجه الأنظار إلى التساؤلات الطبية المتعلقة بأسباب الوفاة واحتمالات ارتباطها باضطرابات كهرباء القلب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مدرسة الشهيد سيف النصر الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، حيث شعرت التلميذة بوعكة صحية مفاجئة أثناء اصطفافها في الطابور الصباحي. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر بمديرية التربية والتعليم، سارعت والدتها، التي تعمل معلمة بالمدرسة نفسها، إلى نقلها للمستشفى فور تدهور حالتها، إلا أن محاولات إنقاذها لم تُكلل بالنجاح بعد تعرضها لتوقف بالقلب.

وفي أعقاب الحادثة، تفاعل العميد السابق لمعهد القلب القومي الدكتور جمال شعبان، مع الواقعة، مشيراً إلى احتمال أن يكون توقف القلب المفاجئ ناتجاً عن اضطراب وراثي في كهرباء القلب. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك يظل تفسيراً طبياً محتملاً، وليس سبباً مؤكداً للوفاة في غياب نتائج الفحوص والتقارير الطبية النهائية.

ويُعرف اضطراب كهرباء القلب بأنه خلل يصيب النظام المسؤول عن تنظيم نبضات القلب، ما قد يؤدي إلى تسارعها أو عدم انتظامها بصورة قد تكون خطرة في بعض الحالات. وتُعزى بعض هذه الاضطرابات إلى عوامل وراثية تؤثر في انتقال الإشارات الكهربائية داخل عضلة القلب، وقد تمر لفترات طويلة دون أعراض واضحة.

ويشير مختصون إلى أن من العلامات التي تستدعي الانتباه لدى الأطفال تكرار الخفقان المفاجئ، أو الشعور بالدوار والإغماء، أو ضيق التنفس والتعب غير المعتاد أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة اليومية. كما يؤكد الأطباء أن التوتر والضغوط النفسية قد تتسبب في تسارع مؤقت لنبضات القلب، لكنها لا تفسر جميع حالات الخفقان، ما يجعل الفحص الطبي ضرورياً عند تكرار الأعراض أو ظهورها بشكل لافت.