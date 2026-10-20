كشف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم (الثلاثاء)، عن مقترحات نوقشت خلال محادثات أوسلو مع زيلينسكي وشركاء أوروبيين سيتوجه بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو غداً (الأربعاء).



وقال ستوره للصحفيين: ويتكوف سيتوجه إلى سان بطرسبورغ للقاء مسؤولين روس، ونقل الأفكار والمقترحات التي بحثتها الأطراف الأمريكية والأوكرانية والأوروبية، مع احتمال تمهيد الطريق لعقد اجتماع على مستوى القادة، واصفاً المباحثات بـ«الإيجابية والبناءة».



وأشار إلى أن المقترحات تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والقضايا المتعلقة بالأراضي والعقوبات، والترتيبات الأمنية الأوروبية، وخطط التعافي الاقتصادي بعد انتهاء النزاع.



وأكدت الحكومة النرويجية أن مشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جاءت بطلب من الجانب الأوكراني.



من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن المفاوضات أحرزت تقدماً على المستوى الفني، معرباً عن أمله في أن تسفر اتصالات ويتكوف المرتقبة مع الجانب الروسي عن نتائج إيجابية.



وكانت قناة «تي إس إن» الأوكرانية ذكرت أن زيلينسكي بدأ اجتماعاً مع الوفد الأمريكي برئاسة ويتكوف في أوسلو، بمشاركة ستوب وستوره.



فيما ذكرت صحيفة «زيركالو نيديلي» الأوكرانية أن الوفد الأوكراني ضم مدير مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف، ونائبيه سيرغي كيسليتسا وبافل باليسا، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم عميروف، ورئيس كتلة حزب «خادم الشعب» في البرلمان دافيد أراخاميا.



وأكد زيلينسكي ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها، داعياً إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لحسم القضايا العالقة.



ولفت إلى استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة بالضربات الصاروخية الروسية.



في المقابل، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أمله في تنظيم لقاء قريب بين بوتين والمفاوضين الأمريكيين، بهدف إطلاع الرئيس الروسي على نتائج اتصالاتهم بالأوكرانيين والأوروبيين، ومواصلة تبادل وجهات النظر بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا المهمة، مشدداً على أهمية هذه اللقاءات التي لم يحدد موعدها.



أوسلو ترسم مسار التسوية.. ويتكوف إلى موسكو غداً لبحث مقترحات الحل



كشف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم (الثلاثاء)، عن مقترحات نوقشت خلال محادثات أوسلو مع زيلينسكي وشركاء أوروبيين سيتوجه بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو غداً (الأربعاء).



وقال ستوره للصحفيين: ويتكوف سيتوجه إلى سان بطرسبورغ للقاء مسؤولين روس، ونقل الأفكار والمقترحات التي بحثتها الأطراف الأمريكية والأوكرانية والأوروبية، مع احتمال تمهيد الطريق لعقد اجتماع على مستوى القادة، واصفاً المباحثات بـ«الإيجابية والبناءة».



وأشار إلى أن المقترحات تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والقضايا المتعلقة بالأراضي والعقوبات، والترتيبات الأمنية الأوروبية، وخطط التعافي الاقتصادي بعد انتهاء النزاع.



وأكدت الحكومة النرويجية أن مشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جاءت بطلب من الجانب الأوكراني.



من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن المفاوضات أحرزت تقدماً على المستوى الفني، معرباً عن أمله في أن تسفر اتصالات ويتكوف المرتقبة مع الجانب الروسي عن نتائج إيجابية.



وكانت قناة «تي إس إن» الأوكرانية ذكرت أن زيلينسكي بدأ اجتماعاً مع الوفد الأمريكي برئاسة ويتكوف في أوسلو، بمشاركة ستوب وستوره.



فيما ذكرت صحيفة «زيركالو نيديلي» الأوكرانية أن الوفد الأوكراني ضم مدير مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف، ونائبيه سيرغي كيسليتسا وبافل باليسا، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم عميروف، ورئيس كتلة حزب «خادم الشعب» في البرلمان دافيد أراخاميا.



وأكد زيلينسكي ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها، داعياً إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لحسم القضايا العالقة.



ولفت إلى استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة بالضربات الصاروخية الروسية.



في المقابل، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أمله في تنظيم لقاء قريب بين بوتين والمفاوضين الأمريكيين، بهدف إطلاع الرئيس الروسي على نتائج اتصالاتهم بالأوكرانيين والأوروبيين، ومواصلة تبادل وجهات النظر بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا المهمة، مشدداً على أهمية هذه اللقاءات التي لم يحدد موعدها.