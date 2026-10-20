كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم (الثلاثاء)، عن توقف عمليات تحميل النفط في المنشأة الإيرانية بجزيرة خارك منذ آب الماضي، مؤكداً عدم وجود أي شحنات نفط إيرانية في البحر حالياً.

وقال بيسنت إن القطاع النفطي الإيراني يواجه أوضاعاً صعبة، مشبهاً حالته بشركة تتجه نحو الإفلاس، في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجه صادرات الخام الإيراني في ظل القيود المفروضة عليها.

وأضاف أن واشنطن على دراية بجميع الجهات التي تقدم خدمات للنظام الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة شهدت توقفاً مفاجئاً، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الجهات أو أسباب التوقف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على قطاع النفط الإيراني، وسط ترقب لتأثير هذه التطورات على قدرة طهران على تصدير الخام، وانعكاساتها المحتملة على إمدادات الطاقة وحركة الأسواق العالمية.