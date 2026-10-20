أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية بخصوص إيران وبلاده ليست بحاجة إلى أي مساعدة.



وقال ترمب: نقدم أداءً جيداً بشأن إيران ولم يبقَ أمامنا سوى اتخاذ القرار النهائي بخصوص الطريقة التي نريد أن ننتصر بها، مضيفاً أن ارتفاع أسعار البنزين هو في الحقيقة ثمنٌ ضئيلٌ ينبغي دفعه، فنحن لن نسمح لإيران بامتلاك سلاحٍ نووي ولن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة «سي إن بي سي»: التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني أمرٌ بالغُ الصعوبة، موضحاً أن حركة السفن وتدفقات النفط والطاقة عبر مضيق هرمز بلغت ما بين 80% و100% من مستويات ما قبل الحرب.



وأشار إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية وتحاول إغراقها وقتل بحارةٍ لا علاقة لهم بالحرب، معرباً عن قلقه إزاء الهجمات على الملاحة التجارية وعلى إيران وقفها.



وأضاف: سنواصل فرض ضغوطٍ اقتصاديةٍ استثنائيةٍ على إيران حتى تتوقف عن استهداف الملاحة التجارية.



في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يزور طهران: ندرك أن الحرب ليست في مصلحة إيران ولا المنطقة والعالم ولا حتى الولايات المتحدة، مؤكداً رفض بلاده الانخراط في مفاوضاتٍ مع واشنطن بينما تزيد حدة العقوبات وتغلق الطرق على إيران.



وأضاف: كنا وما زلنا مستعدين للحوار لكن على الأمريكيين رفع التهديد والعقوبات، معرباً عن عدم ثقتهم بالولايات المتحدة.