يحمل الجزء الرابع من سلسلة (أولاد رزق) واحدة من أبرز مفاجآته بانضمام النجم أحمد السقا إلى فريق العمل، في دور جديد ومختلف عما اعتاده الجمهور، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكشف المخرج طارق العريان ملامح أولية من الفيلم المنتظر، مؤكداً أن السقا سيظهر بشخصية غير تقليدية تحمل كثيراً من عناصر الإثارة والتشويق، مشيراً إلى أن تفاصيل الدور لا تزال قابلة للتطوير والتعديل خلال مراحل التحضير النهائية.

وأوضح العريان أن عملية الكتابة لا تتوقف عند مرحلة محددة، بل تستمر حتى الأيام الأخيرة من التصوير؛ بهدف تطوير الأحداث والشخصيات وتقديم أفضل صورة ممكنة للعمل على الشاشة.

ويأتي الجزء الجديد بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الثالث من السلسلة، والذي تصدر المشهد السينمائي بإيرادات قياسية، ما رفع سقف التوقعات بشأن العمل المقبل.

وكشف المخرج أيضاً أن المفاوضات مع عدد من النجوم المشاركين وصلت إلى مراحل متقدمة؛ من بينهم أحمد مالك وحسن مالك ويوسف رأفت وآية سماحة، ضمن خطة لتقديم جيل جديد من الشخصيات داخل عالم الفيلم.

وفيما يتعلق بظهور أبطال الأجزاء السابقة، مثل أحمد عز وعمرو يوسف، أشار العريان إلى أن أحداث الجزء الرابع تدور قبل القصة الأصلية بنحو 20 عاماً، وهو ما يسمح بإعادة تقديم بعض الشخصيات في مراحل عمرية مختلفة تتناسب مع الخط الزمني الجديد.

وتدور أحداث سلسلة (أولاد رزق) في أجواء تمزج بين الجريمة والتشويق والكوميديا، من خلال مجموعة من الأشقاء الذين يجدون أنفسهم في مواجهات متلاحقة داخل عالم يسيطر عليه أصحاب النفوذ والثروات، في إطار حافل بالمفاجآت والمغامرات.