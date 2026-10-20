خالد النبوي يخطف الأنظار بدعم ابنه نور في ليلة «ولا كان عالبال»

خطف الفنان خالد النبوي الأنظار بحضوره العرض الخاص لفيلم (ولا كان عالبال) في أحد دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، في لفتة دعم لنجله الفنان نور النبوي، بطل العمل، وذلك قبل ساعات من انطلاقه أمام الجمهور.

وشهدت الفعالية حضور عددٍ من نجوم وصناع الفيلم منذ اللحظات الأولى؛ من بينهم نور النبوي وياسمينا العبد ومروان المسلماني، إلى جانب مؤلف العمل إياد صالح والمخرج أحمد عماد، وسط أجواء احتفالية رافقت العرض الأول للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي ممزوج بالكوميديا؛ حيث يجسِّد نور النبوي شخصية مرشد سياحي يتولى مرافقة فوج يضم جنسيات متعددة، قبل أن تقوده الظروف إلى قصة حب تنشأ وسط الأجواء التاريخية والمعابد الأثرية.

وكان صناع العمل قد طرحوا مؤخراً أغنية (اتنين مجانين) ضمن الحملة الترويجية للفيلم؛ وهي دويتو غنائي يجمع النجم تامر حسني بالفنانة الشابة ياسمينا العبد، وتأتي الأغنية كجزء من الأحداث المرتبطة بالقصة.

ويُعد العرض الخاص لفيلم (ولا كان عالبال) الانطلاقة الرسمية للعمل قبل بدء المنافسة في دور السينما، وسط رهان من صناعه على تقديم تجربة تجمع بين الرومانسية والكوميديا في قالب اجتماعي خفيف.