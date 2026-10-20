تستعد (الديفا) سميرة سعيد للعودة إلى جمهورها بعد فترة من الترقّب، من خلال ألبوم غنائي جديد يضم 14 أغنية متنوعة ويحمل مجموعة من المفاجآت والأفكار الموسيقية المختلفة، وذلك بعد رحلة تحضير امتدت لنحو عامين كاملين.

ويُنتظر أن يُطرح الألبوم على مرحلتين؛ حيث تنطلق الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، فيما لم يُكشف حتى الآن عن موعد إصدار الجزء الثاني. ويتولى المشروع إنتاجه بشكل كامل الفنانة سميرة سعيد.

وخلال مراحل الإعداد، استمعت سميرة سعيد إلى عشرات الأعمال الغنائية التي تراوح عددها بين 30 و40 أغنية، قبل أن تستقر على 14 أغنية فقط لتشكّل النسخة النهائية من الألبوم، في عملية اختيار حرصت خلالها على تحقيق التنوع والتجديد.

وجاء تحديد موعد الإصدار متزامناً مع ذكرى طرح ألبومها الشهير (عايزة أعيش)، الذي حقق نجاحاً واسعاً قبل 11 عاماً، وضم أغنيات بارزة من بينها (هوا هوا) و(ما حصلش حاجة)، في خطوة تستحضر إحدى المحطات المميزة في مسيرتها الفنية.

ويتميز الألبوم الجديد بتنوعه الموسيقي، إذ يجمع بين الأغنيات الرومانسية والدرامية وإيقاعات المقسوم، إلى جانب تجارب وأفكار موسيقية حديثة تسعى من خلالها سميرة سعيد إلى تقديم رؤية مختلفة لجمهورها. وتسيطر اللهجة المصرية على معظم أغنيات العمل، بينما يتضمن الجزء الأول أغنية باللهجة المغربية، مع احتمالات تقديم عمل مغربي آخر ضمن المرحلة الثانية من الألبوم.

ويشارك في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، في تعاونات تراهن عليها سميرة سعيد لتقديم عودة فنية قوية تواكب مكانتها الممتدة في الساحة الغنائية العربية.