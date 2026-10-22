فصلت مدرسة «إدوارد بولينج» الابتدائية في مدينة فيلثام غربي لندن مساعد معلم متخصصا في دعم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، على خلفية تصرفات غير لائقة تجاه خمس تلميذات، في واقعة انتهت برفض المحكمة دعواه ضد قرار إنهاء خدمته، بعدما خلصت إلى أن سلوكه تجاوز الحدود المهنية وقواعد حماية الأطفال، وفقا لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبدأت القضية عندما تقدمت تلميذة بشكوى إلى إدارة مدرسة «إدوارد بولينج» الابتدائية في مدينة فيلثام، أعربت فيها عن استيائها من تصرفات المساعد خلال حصة للتربية البدنية. وكشفت التحقيقات أنه كان يلاحق خمس طالبات تقل أعمارهن عن 11 عاما، ويستخدم دمية على شكل تمساح لدغدغة منطقة الخصر لديهن، فضلا عن توجيه تعليق غير ملائم إلى إحدى التلميذات، مستوحى من أغنية كرتونية.

ودافع الموظف عن تصرفاته خلال التحقيق الداخلي، واصفا إياها بالمزاح الودي الذي اعتاد ممارسته طوال سنوات عمله التي قاربت العقد. غير أن القضية، التي نُظرت أمام محكمة العمل في مدينة ريدينغ، انتهت إلى اعتبار سلوكه مخالفة واضحة لقواعد العمل ومتطلبات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

وبعد قرار المدرسة إنهاء خدمته بسبب ما وصفته بسوء السلوك الجسيم، لجأ المساعد إلى القضاء، مطالبا باعتبار فصله تعسفيا. لكن المحكمة رفضت دعواه، معتبرة أن إنهاء عمله كان قرارا مبررا تفرضه ضرورة الحفاظ على سلامة التلاميذ، في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات بشأن تصرفاته وملامسة مناطق غير مسموح بها.

وشددت المحكمة على أن ما حدث لا يمكن تبريره باعتباره دعابة عابرة، مؤكدة أن تجاوز الحدود المقبولة في التعامل مع الأطفال يمس سلامة البيئة المدرسية ويستوجب التعامل معه بجدية.