انتهت سريعاً مغامرة متهمٍّ أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بثّ مقاطع مصورة تضمنت تهديدات باستهداف مساجد وكنائس وصيدليات، في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن والده المحبوس على ذمة إحدى القضايا، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية المصرية من تعقّبه وضبطه.

وشهدت منصات التواصل، خلال الساعات الماضية، تداول مقاطع فيديو يظهر خلالها المتهم وهو يوجه تهديدات مباشرة، فيما وثق في مقاطع أخرى إطلاق أعيرة نارية تجاه صيدليتين بعد إغلاقهما، ما أثار مخاوف واسعة ودفع كثيرين للمطالبة بسرعة ضبطه.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن أجهزتها رصدت تلك المقاطع المتداولة، التي تضمنت سبَّ أحد ضباط الشرطة وتهديده، إلى جانب التهديد بإلحاق أضرار ببعض المنشآت ودور العبادة للإفراج عن والده، فضلاً عن إطلاق النار على واجهتي صيدليتين وإتلافهما.

وتعود بداية الوقائع إلى 18 أكتوبر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس بلاغاً من شخصين أُصيبا بجروح قطعية، واتهمَا المتهم بالاعتداء عليهما باستخدام سلاح أبيض. وأظهرت التحريات أن المتهم مصنفٌ ضمن العناصر شديدة الخطورة، وسبق اتهامه والحكم عليه في قضايا عدة؛ من بينها الشروع في القتل وحيازة أسلحة دون ترخيص وإحداث عاهة مستديمة.

وفي اليوم التالي، ورد بلاغ جديد ضد المتهم ووالده بتهمة التعدي على آخرين باستخدام أسلحة وألعاب نارية، ما دفع القوات الأمنية إلى التحرك وضبط والده، الذي تبيّن امتلاكه سجلاً جنائياً، كما عُثر بحوزته على ألعاب نارية ومواد مخدرة، قبل أن تقرر النيابة حبسه وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط نجله الهارب.

وكشفت التحقيقات لاحقاً أن المتهم استوقف سيارة تحت تهديد السلاح وأجبر قائدها على مرافقته، قبل تنفيذ واقعة إطلاق النار على الصيدليتين. كما أيد سائق السيارة ومالكا الصيدليتين هذه الرواية خلال التحقيقات.

وبعد عمليات بحث وتتبُّع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائه بمحافظة أسيوط، حيث ألقت القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من مخدر الحشيش وخمسة أسلحة نارية وسلاحاً أبيض.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما اعترف بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المتداولة؛ بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن والده ومنع ملاحقته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.