حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه فايكينغ النرويجي بنتيجة (3 - 1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام البريطانية، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في المسابقة.



وافتتح الإنجليزي روس باركلي التسجيل لأستون فيلا عند الدقيقة (23)، وأضاف الأرجنتيني إيميليانو بوينديا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (37)، قبل أن يعزز الفريق الإنجليزي تقدمه بالهدف الثالث الذي سجله النرويجي هنريك هيغهيم لاعب فايكينغ بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (62)، فيما قلّص الدنماركي بيتر كريستيانسن الفارق للضيوف في الدقيقة (84).



وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة في المركز الثاني، فيما تجمَّد رصيد فايكينغ عند نقطة واحدة في المركز الـ(33).