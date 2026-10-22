تغلب فريق ريال بيتيس الإسباني 1 - 0 على ضيفه فينورد الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل إيسكو لاعب خط الوسط الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليستفيق بيتيس من خسارة قاسيةٍ تعرض لها ضد متصدر الدوري الإسباني برشلونة 2 - 5 في الدوري قبل أيام.



وكان هذا الفوز كافياً لأن ينضم ريال بيتيس إلى مصاف الأندية التي حققت العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، رافعاً رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، أما فينورد فلديه ثلاث نقاط في المركز السادس والعشرين.