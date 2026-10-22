حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة بايرن ميونخ وضيفه أرسنال، أمس على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.



بادر أرسنال بالتسجيل عن طريق إيبيريتشي إيزي في الدقيقة 25، ورد بايرن سريعاً بهدف التعادل عبر ألفونسو ديفيز في الدقيقة 35.



وفي الشوط الثاني تقدم البافاري بهدف ثانٍ من ركلة جزاء نفذها هاري كين في الدقيقة 61، قبل أن يخطف ديكلان رايس هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 82.



ويعد هذا التعادل نقطة مهمة في مشوار الفريقين ضمن منافسات المجموعة، حيث يسعى كل منهما لتعزيز موقعه والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. ويشير هذا التنافس المحتدم إلى قوة المجموعة وصعوبة حسم البطاقات المؤهلة مبكراً.



شهدت المباراة تقلبات عدة، إذ تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وأظهرا قدرة هجومية لافتة. وقد عكس الأداء المتقارب بينهما حالة من التكافؤ الفني، ما جعل النتيجة النهائية عادلة إلى حد كبير.



التعادل رفع رصيد بايرن إلى 5 نقاط في المركز 14، وأرسنال إلى 7 نقاط في المركز السابع.



وبهذه النتيجة، تبقى حظوظ الفريقين قائمة في التأهل، مع ترقب الجولات القادمة التي ستحسم مصيرهما في البطولة القارية.