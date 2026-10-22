تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمرحلة المجموعة الموحدة.



وسجل رباعية ريال مدريد كل من برناردو سيلفا في الدقيقة (44)، وأردا غولر (52)، وكليان مبابي (83) ويان ديموندي في الدقيقة (87)، بينما سجل تيدي غوميز هدف لايبزيغ في الدقيقة (85).



وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى (9) نقاط في المركز الرابع للترتيب العام للمجموعة، بينما توقف لايبزيغ في المركز التاسع والعشرين برصيد (3) نقاط.



ويأتي هذا الفوز ضمن سعي الفريق الملكي لتعزيز موقعه في المنافسة الأوروبية، مؤكداً طموحه في التقدم نحو الأدوار الإقصائية. وتعد هذه المرحلة حاسمة لتحديد مسار الأندية المشاركة في البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية.



وتشكل مباريات دور المجموعات فرصة للأندية لتقييم مستوياتها وتصحيح الأخطاء قبل الدخول في مراحل خروج المغلوب التي لا تقبل القسمة على اثنين. ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم بشغف تطورات هذه البطولة التي تعد منارة التنافس الكروي.



وتختتم هذه الجولة من المنافسات الأوروبية بانتظار الجولات القادمة التي ستحمل معها المزيد من الإثارة والندية.