كشفت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تصنيف المنشآت إلى 7 أحجام بحسب أعداد العاملين فيها، إذ تنقسم المنشآت (الصغيرة) إلى فئتين؛ والمتوسطة إلى 3 فئات، وفئة واحدة للمنشآت الكبيرة، وفئة للعملاقة.

وأوضحت «قوى»، أن فئات المنشآت الصغيرة تصنف كالتالي: «صغيرة فئة (أ)» وتشمل المنشآت التي تضم 5 عمال فأقل، و«صغيرة فئة (ب)» وتضم المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 6 و49 عاملاً.

وبيّنت، أن المنشآت المتوسطة تنقسم إلى 3 فئات؛ «متوسطة فئة (أ)» وتضم من 50 إلى 99 عاملاً، و«متوسطة فئة (ب)» وتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 100 إلى 199 عاملاً، فيما تضم «متوسطة فئة (ج)» المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 200 و499 عاملاً.

وأفادت «قوى»، أن المنشآت الكبيرة تشمل الكيانات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 500 و2,999 عاملاً، فيما تُصنّف المنشآت التي تضم 3,000 عامل فأكثر ضمن فئة المنشآت العملاقة.

تصنيف «منشآت»

وفي سياق متصل، تعتمد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تصنيفاً يتضمن 4 فئات، وفق أعداد الموظفين بدوام كامل والإيرادات السنوية، إذ تشمل المنشآت متناهية الصغر الكيانات التي تضم من موظف واحد إلى 5 موظفين، بإيرادات تتراوح بين صفر و3 ملايين ريال.

وتضم فئة المنشآت الصغيرة الكيانات التي يعمل لديها من 6 إلى 49 موظفاً بدوام كامل، بإيرادات سنوية تتجاوز 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما تشمل المنشآت المتوسطة الكيانات التي تضم من 50 إلى 249 موظفاً، بإيرادات تتجاوز 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال.

أما المنشآت الكبيرة، فتشمل وفق تصنيف «منشآت» الكيانات التي تضم 250 موظفاً بدوام كامل فأكثر، وتزيد إيراداتها السنوية على 200 مليون ريال.