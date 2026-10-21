انطلقت فعاليات «القمة الدولية لمستخدمي OMODA & JAECOO لعام 2026» في مدينة ووهو الصينية، وذلك في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر. وتعمل العلامتان التجاريتان على دمج التقنيات المتكاملة والموارد الصناعية لاستعراض نتائج التطبيق العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات الذكية، وتقنيات الطاقة الجديدة خلال القمة.

ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 28.3% على أساس سنوي مع تسريع OMODA & JAECOO لوتيرة نشر التقنيات الذكية

يرتكز التقدم الذي تحرزه OMODA & JAECOO في مجال التقنيات الذكية على جهود مستمرةً في البحث والتطوير؛ ففي النصف الأول من عام 2026، بلغ حجم الإنفاق على البحث والتطوير لدى الشركة الأم لعلامتي OMODA وJAECOO نحو 6.672 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 28.3% على أساس سنوي، مع تركيز واضحاً على منصات التحول الكهربائي، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ومقصورات القيادة الذكية. وعقب توسيع نطاق التعاون مع شركة «كوالكم» (Qualcomm) في شهر أبريل الماضي بشأن دمج أنظمة المقصورة والقيادة، ستواصل OMODA & JAECOO استعراض خطواتها المتسارعة في نشر التقنيات الذكية خلال القمة.

استناداً إلى بيانات هندسية متعمقة في مجال السيارات وأنظمة تصنيع متطورة، تدمج علامتا OMODA وJAECOO بشكل وثيق تقنيات الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك قدرات التفاعل واتخاذ القرار - في أنظمة القيادة الذكية والمقصورة الذكية والهيكل الذكي؛ مما يتيح تقديم تجارب تفاعل صوتي وذكي تضمن فهماً أفضل لسيناريوهات الاستخدام وحاجات العملاء حول العالم. وفي هذا السياق، سيركز «مختبر التجارب فائق الذكاء» (Super Intelligent Experience Lab) على نظامين تقنيين رئيسيين: نظام SIVP (الركن الذكي الفائق) ونظام SIAS (المساحة الذكية الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)، مع التحقق - عبر اختبارات ميدانية واقعية - من امتلاك المركبات لكل من القدرة على «التنفيذ» و«الذكاء العاطفي» (EQ) اللازم لفهم المستخدمين.

تحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة «غينيس» بفضل الأداء فائق المدى، واستعراض تقنيات طاقة جديدة صُممت لمعالجة «قلق المدى»

خلال القمة، ستخضع أحدث طرازات الطاقة الجديدة من علامتي OMODA وJAECOO — بما في ذلك OMODA 4 SHS-H وOMODA 5 NEXT وOMODA 7 SHS-H — لاختبار صارم للمسافات الطويلة يشبه سباقات الماراثون؛ وذلك لاستعراض متانة وأداء تقنية SHS وتقديم تجربة قيادة أكثر حريةً وإثارةً تحت شعار «Super Vibe».

وستكون سيارة OMODA 7 SHS-H محط الأنظار، حيث ستشهد الظهور العالمي الأول لتقنية السيارات الهجينة (HEV) المجهزة ببطارية كبيرة سعة 5 كيلوواط-ساعة، مما يضع معياراً جديداً لقيمة وأداء بطاريات السيارات الهجينة.

تسعى OMODA & JAECOO إلى إنشاء مصانع خالية من الكربون، مما يعزز منظومة بيئية خضراء تشمل دورة حياة السيارة بالكامل.

لا تقتصر جهود OMODA & JAECOO على التطورات التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل تطبيق التقنيات الخضراء عبر مراحل دورة حياة السيارة بأكملها. وتُشكل الطاقة المتجددة حالياً 52.77% من إجمالي استهلاك الكهرباء في منشآت تصنيع السيارات التابعة للشركة الأم لعلامتي OMODA وJAECOO؛ حيث تدير الشركة الأم حالياً خمسة مصانع خضراء مصنفة على المستوى الوطني، إضافة إلى مصنعين خاليين تماماً من الكربون.

وفي مجال المواد منخفضة الكربون، تبرز تقنية OMODA & JAECOO الرائدة في القطاع -التي تجمع بين «الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%» و«عمليات التصنيع دون معالجة حرارية» و«السباكة بالقوالب المتكاملة»- كحل فعال لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 80% مقارنةً باستخدام الألومنيوم الأولي.

ووجهت OMODA & JAECOO دعوةً للمستخدمين وممثلي وسائل الإعلام والشركاء من جميع أنحاء العالم للتجمع في مدينة «ووهو» بالصين، في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، للاطلاع عن كثب على أحدث التقنيات المتطورة وتطبيقاتها العملية على أرض الواقع.