قادت مكالمة هاتفية إلى كشف حقيقة واقعة أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعدما ظهر سائق ميكروباص في مقطع فيديو متداول وهو يترك رجلاً على جانب الطريق الدائري بمحافظة الجيزة؛ ما دفع البعض للاشتباه في وجود شبهة جنائية، قبل أن تكشف التحريات تفاصيل مختلفة تماماً.

وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من هيئة الإسعاف يُفيد بوجود شخص في حالة صحية حرجة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى الموقع، حيث عُثر على الرجل متوفىً.

وبالفحص، تبين أن المتوفى يعمل مدير حسابات بإحدى الشركات ويقيم في نطاق القسم، كما عُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية كاملة، الأمر الذي ساعد في تحديد هويته وإخطار أسرته.

وأظهرت التحريات أن الرجل شعر بإعياء مفاجئ عقب استقلاله سيارة ميكروباص؛ وهي المركبة التي ظهر قائدها في الفيديو المتداول، ما أثار شبهات واسعة حوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن خيط الحقيقة برز من خلال إفادات خطيب ابنة المتوفى، الذي أكد أن الأسرة تلقت اتصالاً من سائق الميكروباص أخبرهم خلاله بتعرُّض والد الفتاة لوعكة صحية، موضحاً أنه طلب منه التواصل مع أسرته وإبلاغهم بمكان وجوده، قبل أن يصرّ المتوفى على النزول من السيارة وعدم استكمال الرحلة. كما أكدت ابنة المتوفى صحة تلك الرواية، مشيرةً إلى أن والدها كان يعاني تضخماً في عضلة القلب، وأنها لم تتهم أي شخص بالتسبب في وفاته.

وأنهى التقرير الطبي الجدل الدائر بشأن الواقعة، بعدما أكد عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، ليتضح أن الفيديو المتداول لم يوثق جريمة كما اعتقد البعض، بل لحظات سبقت وفاة طبيعية تعرض لها الرجل إثر حالته الصحية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الفحص وإغلاق ملف الواقعة.