اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني ضيفه لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء)، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

افتتح برناردو سيلفا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 44، ثم عزز أردا غولر تقدم «الميرنغي» بهدف ثانٍ بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وقلص تيديام غوميس الفارق لصالح لايبزيغ في الدقيقة 85، لكن يان ديوماندي أعاد فارق الأهداف الثلاثة لريال مدريد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 87، ليحقق الملكي انتصاراً ثميناً قبل كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، (الأحد) القادم، في الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الـ29.