حرص قائد النصر كريستيانو رونالدو على دعم نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مواجهة برشلونة، أمس (الثلاثاء)، في دوري أبطال أوروبا.

ونشر كفاراتسخيليا رسالة حزينة عبر حسابه على «إنستغرام»، قال فيها: «كنت أدعو الله قبل كل مباراة أن أخرج من الملعب سليماً معافىً، غير أن دعائي لم يُستجب. لم يمضِ وقتٌ طويلٌ، لكن السؤال لا يزال يتردد في ذهني: لماذا أنا؟ لم أدّخر جهداً قط، بل ربما كنت مستعداً لهذه المباراة أكثر من أي وقت مضى، ظننت أنني مستعدٌ لكل شيء، لكنني لم أكن مستعداً لهذا، ومع ذلك، أدرك أن الله قد اختارني. وإذا كان في هذا حمايةٌ للاعبين الآخرين على أرض الملعب، فأنا على استعدادٍ لتحمّل الأشهر القادمة المليئة بالعمل الشاق والألم والدموع، أعلم أنه يتحتم عليّ العودة أقوى من أجل من حولي، الذين وقفوا دائماً بجانبي، لن أخذلكم، أعدكم بأن أبذل قصارى جهدي.. شكراً لكم جميعاً على دعمكم، وإلى لقاءٍ قريبٍ».

رونالدو: أفضل ما لديك لم يأتِ بعد

ورد رونالدو على النجم الجورجي قائلاً: «غالباً ما تكون أصعب المعارك في كرة القدم هي تلك التي لا يراها أحدٌ، أنا أعرف هذا الشعور جيداً يا كفارا، لكن لا تنسَ أبداً ما أوصلك إلى هنا، ولا تدع لحظةً صعبةً تجعلك تشك في المدى الذي يمكنك بلوغه، حافظ على شعلة الحماس بداخلك، فأفضل ما لديك لم يأتِ بعد».

غياب طويل ينتظر نجم باريس

وعادةً ما تتطلب إصابات الرباط الصليبي الأمامي فترة تعافٍ لا تقل عن ستة أشهرٍ، ما يمثل ضربةً موجعةً لكفاراتسخيليا وفريقه باريس سان جيرمان.