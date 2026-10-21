سخر حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا من نظرية المؤامرة بشأن اختفاء زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور واستبداله بشخص آخر.

وفي مقابلة مع شبكة «DAZN» البلجيكية، رد كورتوا على نظرية المؤامرة الشهيرة التي تزعم أن اللاعب الذي يشارك هذا الموسم ليس فينيسيوس، وذلك بعد خضوع النجم البرازيلي لعملية تجميل في ذقنه.

وقال كورتوا: «باستخدام الفوتوشوب، يُجري الناس تعديلات تُعطي شخصاً ما مظهراً مختلفاً، ثم يبدأ أحدهم بنشر نظرية مؤامرة، فتنتشر بسرعة البرق، أقول لنفسي: هذا مستحيل، بالطبع إنه فينيسيوس».

مبابي «الديكتاتور» يُضحك زملاءه

وعن الصور المُعدّلة لزميله كيليان مبابي، التي تُصوّره كديكتاتور على مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب كورتوا: «نضحك على الأمر، أحياناً نمزح معه في غرفة الملابس من باب الدعابة، وهو يجد الأمر مضحكاً أيضاً في النهاية».

الذكاء الاصطناعي يخدع والد كورتوا

واختتم حارس ريال مدريد حديثه بالإشارة إلى صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي انتشرت له بعد إصابته في مباراة أمام مانشستر سيتي العام الماضي، قائلاً: «عندما أُصبت في مباراة ضد مانشستر سيتي العام الماضي، انتشرت صورة لي على سرير المستشفى، مع اللاعبين ورئيس النادي بجانبي، أرسل لي والدي رسالةً: متى كان ذلك؟ فأجبته: يا أبي، إنه ذكاء اصطناعي».