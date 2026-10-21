رد فيديريكو باستوريلو، وكيل مدرب الهلال سيموني إنزاغي، على أنباء اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع موكله.

وكانت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية قد ذكرت خلال الساعات الماضية أن يوفنتوس لا يرغب في تغيير مدربه لوتشيانو سباليتي فوراً، لكن في حال تدهور النتائج، سيكون أنطونيو كونتي وستيفانو بيولي من أبرز المرشحين لخلافته، أما إذا استمر سباليتي حتى نهاية الموسم دون تحقيق إنجازاً استثنائياً، فسيكون إنزاغي أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة.

وكيل إنزاغي يحسم الجدل

وقال باستوريلو في تصريح خاصاً لـ«عكاظ»، رداً على إمكانية تولي إنزاغي تدريب يوفنتوس: «هذا هراءً، لا شيء من هذا صحيح».

ترتيب الهلال محلياً وقارياً

ويحتل الهلال، بقيادة مدربه إنزاغي، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن القادسية، الذي خاض مباراة أكثر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين (الجمعة) القادم.

وعلى المستوى القاري، يحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة عن منطقة الغرب، برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن العين الإماراتي واستقلال طهران.