•• إنه الوطن الذي يتوسد فضاء العالم ويتوسطه، فنمتطي نحن أبناؤه الفخر فوق أرضه بفرشاة من نور.. حياته ثرية غنية بنفائسه وفكر أبنائه ولن يستطيع أحد أن يقتلع الأرض من تحته.. حين تنطق أنواره فتنطق بخلاصة تجربة إبداعية حياتية أكثر هدوءاً وإنتاجاً.. وعندما يتحدث شعوب العالم عنه يتحدثون برشاقة وسخاء.. وطنٌ أوجد في دواخلنا حالات وجدانية عطرها صنع من أجمل الزهور.

•• فمن أراد أن يحتفي ببريق ينتظره كل صباح؛ فليمر ببوابة الوطن الواسعة ويلقي وراءه كل شيء.. ومن أراد أن يتظلل بغيمة باردة من قسوة الزمان؛ فليبقَ في حالة ظمأ لوطن مستقر وسط عالم متعاظم بكل شيء رديء.. ومن أراد العِزَّة فليتلحَّف بلحاف وطن يحتضنه ويُعزُّه.. ومن أراد أن يصل لمرحلة العطاء؛ فليستنشق رائحة عبق الوطن الذي لا يشبهه أي عطر.

•• أمامنا مستقبل وتنمية الوطن.. أمامنا أحلام باقية نريد تحقيقها بتخطيط ريادي حكيم، يؤمن بعبقرية الإنسان والمكان.. أمامنا استجابة مواطن واعٍ يعطي لوطنه بلا حدود.. أمامنا انطلاقات حضارية تسابق الزمن.. أمامنا تضحيات وتجارب ومسيرة نعدها للأجيال القادمة.. أمامنا عمليات تطوير لاستشراف طموحات وطن.. أمامنا واجبات اقتصادية واجتماعية لاستكمال الخطط التنموية المستقبلية وبناء الدولة العصرية.. أمامنا مرحلة بناء إستراتيجيات وطنية بكل مكوناتها.