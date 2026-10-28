فتحت نقابة المهن الموسيقية في مصر تحقيقًا رسميًا مع المطرب الشعبي حمادة الأسمر، المعروف بلقب (السفاح)، على خلفية واقعة أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور أظهر تعامله مع أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال حفل زفاف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل أقيم بمدينة المنصورة قبل أيام، حيث ظهر المطرب في الفيديو المتداول وهو يمنع الشخص المعروف بلقب (كبدة) من البقاء على خشبة المسرح، قبل أن يعنفه ويدفعه للنزول، في مشهد أثار انتقادات حادة بين المتابعين.

وسرعان ما انتشر المقطع عبر منصات التواصل، وسط تعليقات اعتبرت ما جرى تصرفًا غير مبرر، خصوصًا أن (كبدة) يُعرف بحضوره المتكرر للعديد من حفلات الزفاف والمناسبات الكبرى في المدينة، ويحظى بترحيب واسع من الحضور والمنظمين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تقدم حماده الأسمر باعتذار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن أسفه لما حدث خلال الحفل. إلا أن مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية أكدت أن الاعتذار وحده لا يُغلق الملف، مشيرة إلى أن النقابة ماضية في استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضحت المصادر أن ما جرى وُصف داخل النقابة بأنه سلوك غير مقبول، مؤكدة ضرورة التحقق من كل التفاصيل قبل إعلان النتائج النهائية والإجراءات التي قد تترتب على الواقعة.