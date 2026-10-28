ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف مقابل نظيره الأمريكي، عقب رفع بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار (25) نقطة أساس إلى (2.50%)، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار محافظ البنك، تيف ماكليم، إلى احتمال إجراء زيادات إضافية إذا استمرت مخاطر التضخم، مع توخي الحذر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فيما رفع البنك توقعاته للتضخم في عام 2027 إلى (3.1%)، مقارنة بـ(2%) سابقًا.