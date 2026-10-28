

تُقاس قوة الدول بما تواجهه من أزمات، وبما تنجح في تجنيبه لنفسها. فثمة قوة تظهر عند اندلاع المواجهة، وقوة أعمق تعمل قبلها؛ تقرأ الخطر، وتضبط إيقاعه، وتعيد ترتيب شروطه، وتمنع التهديد من التحول إلى واقع. الأولى تجيد إدارة النار؛ والثانية تعرف كيف تحد من اشتعالها.



على مدى عقود، واجهت المملكة إقليماً كثير التقلب، وقوى دولية متغيرة الحسابات، وحروباً تجاوزت حدودها، وأزمات فرضت عليها مراجعة خياراتها وأدواتها. تغيرت خرائط المنطقة، وتبدلت موازينها، فيما بقيت معادلة الرياض واضحة؛ حماية المصالح الوطنية، وصون الاستقرار، والاحتفاظ بحرية القرار في عالم لا يمنح الدول ترف الانتظار.



من النفط إلى التحالفات، ومن الردع إلى الدبلوماسية، راكمت المملكة خبرة دولة تعرف قيمة موقعها، وتدرك أن الجغرافيا تمنح الفرص، كما تفرض المخاطر. وقد أظهرت التحولات المتعاقبة أن التعامل مع الأزمات يحتاج إلى أكثر من رد الفعل؛ يحتاج إلى قراءة مبكرة، وقدرة على التكيف، واستعداد لتحمل مسؤولية تتناسب مع حجم الدولة ومكانتها.



كل مرحلة تركت درساً، وكل أزمة أعادت ترتيب الأولويات. لكن قيمة التجربة التاريخية تظهر حين تتحول من ذاكرة للأحداث إلى أداة لصناعة المستقبل. فالدولة، التي تجتاز اختباراً بنجاح، تملك فرصة لاستخلاص ما يجعل الاختبار التالي أقل كلفة، وأقل مفاجأة، وأكثر خضوعاً لحساباتها. والخبرة المتراكمة تظل بحاجة إلى مراجعة، والتحديات المتشابهة في عناوينها، قد تختلف في جذورها وأدواتها وسرعة تطورها. لذا، تقتضي قراءة التاريخ سؤالاً يتجاوز ما فعلته الدولة في الماضي إلى ما تستطيع فعله اليوم، وما ينبغي أن تستعد له غداً.



هذا هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الاستقرار. ففي زمن مضى، كانت قوة الدولة تُقرأ في قدرتها العسكرية، وتحالفاتها، وحماية مواردها وممراتها الحيوية. وما زالت هذه العناصر أساساً للأمن الوطني، لكنها تعمل اليوم ضمن معادلة أوسع. فالهجمات السيبرانية، واضطرابات الإمداد، والتنافس على التقنية، وحملات التضليل، أضافت ميادين جديدة لاختبار قوة الدول. وقد يبدأ الضغط الإستراتيجي من شبكة رقمية، وينتهي بتعطيل مرفق حيوي، أو إرباك قرار سياسي.



وهنا تبرز أهمية ما تبنيه المملكة من قدرات اقتصادية وتقنية ومؤسسية. فالقوة المعاصرة تحتاج إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية قادرة على الصمود، وكفاءات وطنية، وبدائل تقلل الاعتماد على مصادر محدودة. وكلما اتسعت هذه القاعدة، ازدادت قدرة القرار السعودي على الحركة، وتراجعت فرص الضغوط الخارجية.



فالاستقلال الإستراتيجي لا يعني الانكفاء، كما أن تنويع الشراكات لا ينتقص من قيمة التحالفات. إنه يمنح المملكة خيارات أوسع، وقدرة أكبر على الموازنة بين المصالح، ومرونة في التعامل مع تغير أولويات القوى الكبرى. وفي عالم تتقدم فيه المصالح على الشعارات، تصبح القدرة على تنويع العلاقات وحماية المصالح الذاتية إحدى أهم أدوات القوة.



وتحتل الدبلوماسية موقعاً أساسياً في هذه المعادلة. فالمملكة، بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة إقليمية ودولية، تستطيع توظيف علاقاتها في فتح مسارات التهدئة، وتقريب المواقف، وبناء تفاهمات تخفف احتمالات التصعيد. وتكمن قيمة هذا الدور في الجمع بين القدرة على الردع والاستعداد للحوار؛ فالحزم يحمي المصالح، والدبلوماسية توسع فرص صونها بأقل كلفة.



وقد أثبتت التحولات الإقليمية أن الاستقرار مصلحة تتجاوز حدود دولة واحدة. ومن هذا المنطلق، تستطيع الرياض الإسهام في بناء ترتيبات تجعل التعاون أكثر جدوى، وتمنح التسويات فرصاً أطول للحياة، وتحد من انتقال الخصومات إلى مواجهات مفتوحة. فمكانة الدولة تُقاس أيضاً بقدرتها على التأثير في البيئة المحيطة بها، وتقديم خيارات عملية حين تضيق مساحات التفاهم.



لكن النفوذ الخارجي يحتاج إلى قاعدة داخلية متينة. فالثقة بالمؤسسات، وكفاءة الإدارة، وتماسك المجتمع، وقوة الاقتصاد، كلها عناصر تدخل في حساب الأمن الوطني السعودي، وتعزز قدرة الدولة على تحمل الصدمات. والجبهة الداخلية شريك أساسي في معادلة الأمن؛ إذ تمنح القرار الوطني القدرة على الصمود، وتحول دون انتقال الاضطرابات الخارجية إلى مواطن ضعف داخلية.



بعد عقود من الاختبارات، تدخل المملكة مرحلة تتسع فيها فرص التأثير بقدر ما تتعاظم فيها مسؤولياته. فالمطلوب يتجاوز حماية المكتسبات إلى تعزيز شروط استدامتها، ويتجاوز اجتياز الأزمات إلى تقليل فرص نشوئها، ويتجاوز امتلاك أدوات القوة إلى توظيفها في بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً.



لقد علمت التجربة السعودية أن المصالح تحتاج إلى قوة تحميها، وأن القوة تحتاج إلى حكمة توجهها، وأن المكانة تزداد رسوخاً حين تقترن بالقدرة على المبادرة وصناعة الخيارات. وهذا هو الرهان السعودي في العقود المقبلة؛ أن تنتقل المملكة من دولة أثبتت قدرتها على اجتياز الاختبارات إلى دولة تملك تأثيراً أكبر في صياغة شروطها. تلك هي القوة حين تتحول من وسيلة للدفاع عن الاستقرار إلى أداة لصناعته.