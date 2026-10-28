بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس في ضحايا حادث تصادم قطارين وسط مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين وسط مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس في ضحايا حادث تصادم قطارين وسط مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ حادث تصادم قطارين وسط مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء».