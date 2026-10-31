أكد اللاعب الدولي السابق فهد الهريفي في حديثه لـ«عكاظ» أن خسارة الأهلي الثقيلة من الشباب بستة أهداف لهدف، ضمن لقاءات الجولة 12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تعود لعدة أسباب أهمها عدم وجود بديل للحارس السنغالي إدوارد ميندي بالإضافة للأخطاء الدفاعية المتكررة التي يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وأوضح الهريفي أن الأهلي يعاني من أخطاء دفاعية وصفها بـ«الكارثية»، تتكرر في العديد من المباريات، مشيراً إلى أن الحارس عبدالرحمن الصانبي يرتكب أخطاء مؤثرة تزيد من معاناة الفريق، في ظل عدم وجود حلول واضحة لمعالجة هذه المشكلات.



وتساءل الهريفي عن استمرار هذه الأخطاء دون معالجة، قائلاً: «إلى متى الأهلي بهذا الوضع؟ وإلى متى لا يجد بديلاً مناسباً لحارسه الأساسي إدوارد ميندي؟»، مؤكداً أهمية معالجة الخلل الدفاعي وتوفير البدائل القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة.



وفي سياق متصل، تطرق الهريفي إلى غياب المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي لم يشارك بسبب ظروف مرتبطة بوجوده في بريطانيا، متسائلاً عن مدى تأثر الأهلي هجومياً بغياب مهاجمه، وانعكاس ذلك على قدرة الفريق على استثمار الفرص وحسم المباريات.



وشدد الهريفي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأخطاء الدفاعية ومشكلات حراسة المرمى، خصوصاً أن استمرارها قد يكلف الأهلي الكثير في مشواره بالمنافسات المحلية والقارية.