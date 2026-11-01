تواصل عملية "فجر اليمن" بمختلف تشكيلاتها العسكرية ملاحقة مليشيا الحوثي. وتشهد العديد من محاور القتال معارك محتدمة وضربات جوية.

وأعلنت مصادر ميداينة تحرير مواقع جديدة كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية شرق الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأكدت أنالفرقة الأولى والثالثة طوارئتمكنتا من تحرير سلسلة جبال حويشيان، وواصلت القوات التقدم نحو السلاسل الجبلية المجاورة في منطقة دحيضة وبير المرازيق، وصولا إلى الحزم عاصمة المحافظة.

واستخدمت القوات اليمنية تكتيكات جديدة في المعركة شرق الجوف، بالسيطرة على السلاسل الجبلية الحاكمة التي تفتح أمام القوات الحكومية مسارات للعبور نحو مناطق أعمق وقطع خطوط الإمداد وتجاوز التحصينات والخنادق الدفاعية في معسكر اللبنات والمناطق المفتوحة.

وأفادت المصادر بأن القوات الحكومية شنت اليوم (الإثنين)، ضربات وغارات على مواقع للحوثيين في جبهة الأقروض جنوب شرق المدينة.



وأفادت بأن الغارات جاءت بعد اشتباكات عنيفة حاول الحوثيون من خلالها التقدم لمواقع القوات الحكومية والمقاومة التي شنت هجوماً معاكساً ونفذت عدداً من الكمائن تمكنت خلالها من صد هجوم المليشيا.



وأشارت إلى أن الجبهات الغربية والشرقية والشمالية لمدينة تعز تشهد هدوءاً حذراً في حين يزداد الوضع الإنساني سوءاً جراء استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة.



وفي جبهات لحج المتاخمة لمحافظة تعز، لم تهدأ المعارك منذ يومين مع استمرار الغارات الجوية على مواقع الحوثيين.



وحسب المصادر فإن الحوثيين حاولوا الالتفاف من منطقة الجمرك بعد تعثر تقدمهم من هيجة العبد وطور الباحة للسيطرة على جبل منيف الاستراتيجي الذي يرتفع 1300 متر عن مستوى سطح البحر ويطل على مديرية الشمايتين ومناطق في مدينة التربة بمحافظة تعز ويعطي رؤيةً بعيدةً لمدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.



وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت مساء أمس استعادة السيطرة على عدد من المواقع العسكرية والمرتفعات الحاكمة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف في شمال البلاد عقب معارك عنيفة مع الحوثيين.



وأوضحت أنها استولت على مخازن أسلحة وذخائر كانت بحوزة الحوثيين قبل فرارهم من مواقعهم في محيط جبال دحيضة، مشيرةً إلى أن المواجهات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات القتالية، ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وأسر آخرين.



ونقلت وكالة الأناضول عن القائد الميداني في الجيش بمحافظة الجوف العقيد ربيع القرشي أن القوات الحكومية تمكنت من استكمال السيطرة على سلسلة جبال حويشيان شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. ولفت إلى أن السيطرة أتت عقب معارك خاضتها قوات الجيش بإسناد من الطيران الحربي مع الحوثيين، مؤكداً أن العملية لا تزال مستمرة.