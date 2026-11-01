تواصل قوات الدعم السريع استهداف محطات الطاقة في السودان. وأعلن مصدر عسكري أن طائرة مسيرة بعيدة المدى تابعة للدعم استهدفت، (الأحد)، محطة تحويل الكهرباء الرئيسية في محلية الدبة بالولاية الشمالية.

وأكد أن الاستهداف أسفر عن خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المدينة. وأشار إلى أن الهجوم الجوي امتد ليشمل أيضاً محطتين للتزود بالوقود في منطقة «المتلقي» الواقعة بذات المحلية.



وكانت محطة كهربائيةً بمدينة المناقل في ولاية الجزيرة تعرضت الأسبوع الماضي لاستهداف بمسيرةٍ للدعم السريع.



وشنت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي هجوماً منسقاً بالمسيرات على خمس محطات كهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعةٍ من شرق السودان، إذ استهدفت المسيرات محطتين في ولاية القضارف واثنتين أخريين في ولاية الجزيرة ومحطة خامسة في ولاية النيل الأبيض، «ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولايات الثلاث»، التي تقع تحت سيطرة الجيش.



وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن الضربات المتكررة على البنى التحتية للطاقة تهدد الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية لملايين السكان في وقت يواجه البلد أخطر أزمةٍ غذائيةٍ في العالم.



واندلعت الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع منتصف أبريل 2023، وأدت إلى تشريد أكثر من 11.5 مليون شخص، وسط تصاعدٍ لخطر المجاعة، حيث يعاني أكثر من 20 مليون سوداني من الجوع الحاد، مع وجود نحو 33.7 مليون شخص (ثلثا السكان) بحاجةٍ ماسةٍ للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق تقديراتٍ أمميةٍ.