حوّل رجل شغفه بعالم الأرواح والظواهر الغامضة إلى مصدر دخل إضافي، عبر تقديم خدمات لتطهير المنازل التي يعتقد أصحابها بأنها مسكونة، في واحدة من أغرب المهن التي لفتت الانتباه مؤخراً.

ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فإن Kofi Masdammer، الذي يعيش في لندن بالمملكة المتحدة، يتقاضى رسوماً مقابل زيارة منازل يُعتقد أنها تشهد نشاطاً غير اعتيادي، حيث يقدم خدمات يصفها بأنها تهدف إلى تخليصها من الأرواح أو التأثيرات التي يعتقد أصحابها بوجودها داخل تلك المواقع.

وتمكن الرجل من تحويل هذا الاهتمام غير التقليدي إلى عمل جانبي يدر عليه نحو 8400 جنيه إسترليني سنوياً، مستفيداً من إقبال بعض الأشخاص الباحثين عن حلول لما يعتقدون أنه نشاط خارق للطبيعة داخل منازلهم.

وأثارت هذه الممارسة حالة من الاستغراب والتفاعل، كونها تجمع بين المعتقدات المرتبطة بعالم الأرواح وبين تحقيق عائد مالي من خدمات يصعب التحقق من نتائجها بصورة علمية، ما جعل القصة تتصدر الأخبار الطريفة والغريبة.